Главу минздрава Свердловской области отправили в отставку

Место Цветкова займёт главный врач Детской клинической больницы №9 в Екатеринбурге Андрей Карлов.

Главу минздрава Свердловской области Андрея Цветкова отправили в отставку. Об этом пишет "КП-Екатеринбург" со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который представляет данный регион в парламенте.

Депутат рассказал, что место Цветкова займёт главный врач Детской клинической больницы №9 в Екатеринбурге Андрей Карлов.

Сам Цветков информацию о своём увольнении пока не комментирует.

Ионин добавил, что регулярно обращался к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с жалобами на работу Цветкова.

Ранее в России от COVID-19 выздоровели более 600 тыс. человек.

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