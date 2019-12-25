Главу минздрава Свердловской области отправили в отставку

Главу минздрава Свердловской области Андрея Цветкова отправили в отставку. Об этом пишет "КП-Екатеринбург" со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который представляет данный регион в парламенте.
Депутат рассказал, что место Цветкова займёт главный врач Детской клинической больницы №9 в Екатеринбурге Андрей Карлов.
Сам Цветков информацию о своём увольнении пока не комментирует.
Ионин добавил, что регулярно обращался к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с жалобами на работу Цветкова.
Ранее в России от COVID-19 выздоровели более 600 тыс. человек.
Фото: pixabay.com
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