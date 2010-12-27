Главу группы наркодилеров осудили на почти 9 лет в Петербурге

По данным суда, подозреваемый с марта 2017 по март 2018 года сбывал синтетические психотропные вещества.

В Невском районе Петербурга прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Его подозревают в хранении сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным суда, подозреваемый с марта 2017 по март 2018 года сбывал синтетические психотропные вещества (метадон) в крупном размере в составе организованной группе. Мужчина являлся лидером этого сообщества.

Он находил покупателей, фасовал наркотики, контролировал все поступления денег и распределял между всеми участниками.

Невский суд Петербурга назначил наказание в виде восьми лет и восьми месяцев лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее в Ленобласти нашли 90 тонн наркотиков на 7 млрд рублей.

Фото: Piter.TV