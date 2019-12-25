Главу Колпинского района поздравили подростки в масках

Дети станцевали под песню Quest Pistols Show feat. Open Kids "Круче всех" перед ДК "Ижорский".

Видео поздравление Анатолию Повелию появилось в группе Колпинского района в соцсетях рано утром 19 марта.

На записи видно, как около 10 детей танцуют под песню "Круче всех", а на ступенях ДК позади них стоят более 50 человек, которые держат у своих лиц картонные маски с лицом Повелия. В 2020 году главе Колпино исполнилось 56 лет, свой пост он занимает с 2014 года.

Ранее мы сообщали, что Беглов просит не приезжать в Северную столицу.

Фото: "Вконтакте" / "Колпинский район | газета Ижорская перспектива"