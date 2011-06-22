Главой МВД Украины стал Денис Монастырский

За кандидатуру проголосовал 271 депутат Верховной Рады.

Арсену Авакову официально нашли замену на Украине. В местном парламенте депутаты выбрали на должность нового главы МВД Дениса Монастырского. Ранее кандидатуту чиновника предложил глава правительства Денис Шмыгаль. На пост министра Монастырского утвердили представители Верховной Рады на пленарном заседании 16 июля. "За" проголосовали 271 человек при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, что Арсен Аваков возглавлял украинское МВД 27 февраля 2014 года. Он получил место практически сразу после того, как в стране произошел государственный переворот. Он остался в должности даже после смены президента Петра Порошенко на Владимира Зеленского. Чиновника дважды переназначали на место.

МВД Украины: Аваков подал заявление об отставке по предложению Зеленского.

Видео: YouTube / RadaTVchannel