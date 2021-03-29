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Главный художник Петербурга Алексей Моор покинул свой пост
Сегодня, 17:29
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Главный художник Петербурга Алексей Моор покинул свой пост

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Он проработал на должности в КГА 5 лет.

Главный художник Петербурга и заместитель главы комитета по градостроительству и архитектуре Алексей Моор покинул свой пост. Об этом сообщила "Фонтанка". Кроме того, страничка Моора на сайте Смольного и КГА была удалена.

Моор занимал должность 5 лет. Подробности ухода пока не известны. 

Специалист в 1992 году с "красным" дипломом окончил Художественно-реставрационный лицей, а в 2002 году — Санкт‑Петербургскую государственную художественно-промышленную академию по специальности "Монументально-декоративное искусство". Также он учился на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета. 

Главный художник выступал против легализации граффити. В качестве компромисса было решено создать световые проекции. 

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре

Теги: алексей моор, главный художник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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