Главный художник Петербурга Алексей Моор покинул свой пост

Он проработал на должности в КГА 5 лет.

Главный художник Петербурга и заместитель главы комитета по градостроительству и архитектуре Алексей Моор покинул свой пост. Об этом сообщила "Фонтанка". Кроме того, страничка Моора на сайте Смольного и КГА была удалена.

Моор занимал должность 5 лет. Подробности ухода пока не известны.

Специалист в 1992 году с "красным" дипломом окончил Художественно-реставрационный лицей, а в 2002 году — Санкт‑Петербургскую государственную художественно-промышленную академию по специальности "Монументально-декоративное искусство". Также он учился на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

Главный художник выступал против легализации граффити. В качестве компромисса было решено создать световые проекции.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре