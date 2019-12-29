Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса. Об этом он написал у себя в Twitter.
При этом хирург сказал, что если больницы не смогут снабдить масками граждан, это станет угрозой для американского общества. Адамс сделал заявление после того как американцы стали массово скупать респираторные маски.
Главный хирург призвал не выходить на улицу, если начали проявляться симптомы нового вируса. А также мыть руки.
Ранее число умерших от коронавируса в Китае достигло 2912 человек.
Видео: YouTube / American Society of Anesthesiologists®
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Так все таки, медицинские маски он назвал эфективными или не эфективными. Ведь угрозой для американского общества станет, по его словам, то, что больницы не смогут снабдить граждан масками, потому, так как маски массово скупают, те кто в них пока не нуждается. Видимо в этом и кроется причина заявлений различных экспердов, что медицинские маски не защищают от коронавируса COVID-19. Просто правительства не справляются с размерами спроса на этот товар. Отсюда и заявления в их неэфективности, что бы снизить накал. А может стоит просто временно перепрофилировать некоторые швейные предприятия на массовое производство этой продукции?!!!