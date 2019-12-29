Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски

Потому что они неэффективны

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса. Об этом он написал у себя в Twitter.

При этом хирург сказал, что если больницы не смогут снабдить масками граждан, это станет угрозой для американского общества. Адамс сделал заявление после того как американцы стали массово скупать респираторные маски.

Главный хирург призвал не выходить на улицу, если начали проявляться симптомы нового вируса. А также мыть руки.

Ранее число умерших от коронавируса в Китае достигло 2912 человек.

Видео: YouTube / American Society of Anesthesiologists®