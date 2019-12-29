Число умерших от коронавируса в Китае достигло 2912 человек. Об этом сообщили на официальном сайте госкомитета по здравоохранению КНР.
На данный момент официальное число зараженных в стране достигло 80 026 человек. За минувшие сутки от коронавируса в КНР скончалось 42 человека.
С 1 марта в Китае было зафиксировано всего 202 новых случая заражения. Это самый низкий показатель за последние 40 дней.
Ранее в больнице имени Боткина изменили правила пребывания пациентов с "коронавирусом".
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