Число умерших от коронавируса в Китае достигло 2912 человек. Об этом сообщили на официальном сайте госкомитета по здравоохранению КНР.

На данный момент официальное число зараженных в стране достигло 80 026 человек. За минувшие сутки от коронавируса в КНР скончалось 42 человека.

С 1 марта в Китае было зафиксировано всего 202 новых случая заражения. Это самый низкий показатель за последние 40 дней.

Ранее в больнице имени Боткина изменили правила пребывания пациентов с "коронавирусом".