Иностранец считает, что никогда не следует недооценивать противника.

Российская армия нанесла Вооруженным силам Украины значительный ущерб. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала журналиста Дмитрия Комарова для проекта "За кадром" сделал главнокомандующий местной армией киевского режима Валерий Залужный. Иностранный эксперт добавил, что на территории России оборонная и военная наука развита на достаточно высоком уровне, поэтому невозможно поверхностно относиться к той деятельности, которую ведут Вооруженные силы РФ.

Я хочу сказать, что не надо так достаточно поверхностно относиться к деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Все-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон. Валерий ЗАлужный, главком ВСУ

Главком ВСУ Залужный признал силу и непредсказуемость главы Генштаба России Герасимова.

Фото и видео: YouTube / МИР НАИЗНАНКУ

