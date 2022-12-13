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Главком ВСУ Залужный признал, что армия России нанесла войскам Украины значительный урон

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Иностранец считает, что никогда не следует недооценивать противника.

Российская армия нанесла Вооруженным силам Украины значительный ущерб. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала журналиста Дмитрия Комарова для проекта "За кадром" сделал главнокомандующий местной армией киевского режима Валерий Залужный. Иностранный эксперт добавил, что на территории России оборонная и военная наука развита на достаточно высоком уровне, поэтому невозможно поверхностно относиться к той деятельности, которую ведут Вооруженные силы РФ.

Я хочу сказать, что не надо так достаточно поверхностно относиться к деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Все-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон.

Валерий ЗАлужный, главком ВСУ

Главком ВСУ Залужный признал силу и непредсказуемость главы Генштаба России Герасимова.

Фото и видео: YouTube / МИР НАИЗНАНКУ
 

Теги: армия, валерий залужный, всу, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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