Гендиректоров двух фармкомпаний Сестрорецка оштрафовали за производство БАДов с примесями

Кроме того, один из предпринимателей не уплатил налоги на 2 млрд рублей.

Сестрорецкий районный суд Петербурга оштрафовал предпринимателей Игоря Воробья, Аркадия Уткина и Сергея Назарова. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчины признаны виновными в уклонении от уплаты налогов и производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Отмечается, что Воробей являлся генеральным директором ООО "РИА "Панда", Уткин – гендиректором ООО "ВИС", а Назаров –гендиректором того же "ВИСа" с 25.01.2013. В 2009 году Воробей предложил Уткину использовать оборудование и сотрудников "ВИСа" для производства БАДов и косметики с добавлением лекарственных препаратов. Впоследствии предприниматель планировал поставлять их в аптеки с ложной информацией о составе продукции. Уткин согласился и закупил фармацевтические ибупрофен, тадалафил и диклофенак натрия, хотя у его предприятия не было на то лицензии. Несколько месяцев фигуранты изготавливали на площадке в Сестрорецке запланированные БАДы, с конвейера в то время вышла сотня тысяч упаковок "Венозола", "Артроцина", "Асклезана А", "Сеалекса-Форте", "Аликапса" и другой продукции. Все БАДы начали поставлять в аптеки, хотя их составы вызывали вредные побочные эффекты от экземы до инфаркта миокарда и инсульта, до длительной эрекции, мигрени и обмороков. Продукцию обнаружили и изъяли.

Подобную схему провернули Воробей и Назаров, изготавливая с 2014 по 2015 год поддельные "Сеалекс-Форте" и "Аликапс" с тадалафилом. Всего мужчина поставили свыше 460 тысяч упаковок по договорам на сумму порядка 524 млн рублей. Кроме того, отмечается, что Воробей не уплатил налогов на сумму около 2 млрд рублей.

Фигуранты частично признали вину и возместили ущерб. К счастью, потерпевших по делу не обнаружили. Воробью назначили штраф в 100 тысяч рублей, Назарову – в 200 тысяч рублей, Уткина освободили от наказания за истечением сроков.

Ранее мы рассказывали, что пассажира Пулково оштрафовали за незадекларированную валюту.

Фото: pixabay