Они подчёркивают, что необходимо обеспечить присутствие США и Германии в Европе в будущем.

Главы четырёх немецких земель просят США не выводить войска с территории страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо немецких федеральных чиновников членам американского конгресса.

С просьбой выступили премьер-министры следующих земель: Баварии, Рейнланд-Пфальца, Баден-Вюртемберга и Гессена.

Мы просим вас поддержать нас, поскольку мы стремимся не разорвать узы дружбы. цитата из письма

Главы земель подчёркивают, что необходимо обеспечить присутствие США и Германии в Европе в будущем.

Ранее мы писали, что в Германии создано самое тонкое оптическое зеркало в мире.