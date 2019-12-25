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Главы четырёх немецких земель просят США не выводить войска
Сегодня, 8:41
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matveyvn

Главы четырёх немецких земель просят США не выводить войска

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Они подчёркивают, что необходимо обеспечить присутствие США и Германии в Европе в будущем.

Главы четырёх немецких земель просят США не выводить войска с территории страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо немецких федеральных чиновников членам американского конгресса.

С просьбой выступили премьер-министры следующих земель: Баварии, Рейнланд-Пфальца, Баден-Вюртемберга и Гессена.

Мы просим вас поддержать нас, поскольку мы стремимся не разорвать узы дружбы.

цитата из письма

Главы земель подчёркивают, что необходимо обеспечить присутствие США и Германии в Европе в будущем.

Ранее мы писали, что в Германии создано самое тонкое оптическое зеркало в мире.

Теги: армия, германия, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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