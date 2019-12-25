Главы администраций Выборгского района встретились на выездном совещании

Также в рамках мероприятия Геннадий Орлов пообщался с местными жителями.

В среду, 5 августа, в Первомайском сельском поселении прошло выездное совещание глав администраций городских и сельских поселений Выборгского района и главы районной администрации Геннадия Орлова. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.



Мероприятие провел заместитель руководителя Андрей Голобородько. Кроме того, в обсуждении насущных вопросов принял участие советник губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Александр Караванский.



На повестке дня стояло несколько тем: так, председатель дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства Сергей Петров представил доклад о подготовке к отопительному сезону на ближайший год. Со стороны комитета образования выступила директор МБУ "Выборгский районный информационно-методический центр" Ирина Отмашкина. Она рассказала о подготовке образовательных учреждений к предстоящему ученому году, которая финансируется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. По ее словам, на проведение капремонта и закупку школьного оборудования в общей сложности выделено около 270 миллионов рублей.



В завершение мероприятия состоялась встреча главы районной администрации Геннадия Орлова с населением Первомайского поселения. В ходе беседы удалось обсудить строительство новой амбулатории, создание дорожки для пешеходов и установка освещения вдоль проезжих частей по Советской и Пионерской улицам.



Ранее мы рассказали о том, что кандидаты в депутаты от Выборгского района прошли регистрацию в избирательной комиссии.



Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО