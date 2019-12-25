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Главы администраций Выборгского района встретились на выездном совещании
Сегодня, 19:54
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Главы администраций Выборгского района встретились на выездном совещании

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Также в рамках мероприятия Геннадий Орлов пообщался с местными жителями.

В среду, 5 августа, в Первомайском сельском поселении прошло выездное совещание глав администраций городских и сельских поселений Выборгского района и главы районной администрации Геннадия Орлова. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования. 


Мероприятие провел заместитель руководителя Андрей Голобородько. Кроме того, в обсуждении насущных вопросов принял участие советник губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Александр Караванский. 


На повестке дня стояло несколько тем: так, председатель дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства Сергей Петров представил доклад о подготовке к отопительному сезону на ближайший год. Со стороны комитета образования выступила директор МБУ "Выборгский районный информационно-методический центр" Ирина Отмашкина. Она рассказала о подготовке образовательных учреждений к предстоящему ученому году, которая финансируется за счет средств  федерального, областного и местного бюджетов. По ее словам, на проведение капремонта и закупку школьного оборудования в общей сложности выделено около 270 миллионов рублей. 


В завершение мероприятия состоялась встреча главы районной администрации Геннадия Орлова с населением Первомайского поселения. В ходе беседы удалось обсудить строительство новой амбулатории, создание дорожки для пешеходов и установка освещения вдоль проезжих частей по Советской и Пионерской улицам. 


Ранее мы рассказали о том, что кандидаты в депутаты от Выборгского района прошли регистрацию в избирательной комиссии.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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