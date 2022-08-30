Главы МИД G7 встретятся в 2023 году в городе Каруидзава

Ёсимаса Хаяси рассказал о том, что Япония примет коллег в курортном городе.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран-участниц саммита G7 ("Большой семерки") перед следующим международным форумом этого объединения в Японии пройдет в курортном городке Каруидзава, расположенном в префектуре Нагано. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами сделал глава МИД в Токио Ёсимаса Хаяси.

На сегодняшнем заседании правительства генеральный секретарь кабинета министров объявил, что встреча глав МИД G7 пройдет в городе Каруидзава в префектуре Нагано. Ёсимаса Хаяси, глава МИД Японии

Эксперт уточнил, что данный японский курорт находится посреди богатой природы. Там уже проводились крупные мировые события. Локация подходит для организации дискуссии по ключевым вопросам международной повестки. Решение о месте проведения саммита принималось с точки зрения обеспечения безопасности его участников.

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Фото и видео: YouTube / 外務省 / MOFA