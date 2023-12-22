Главы МИД ЕС согласовали санкции в связи со смертью Навального*

Жозеп Боррель рассказал о том, что техническое оформление будет проведено 20 марта.

Главы министерств по иностранным делам стран-членов Европейского союза на заседании в понедельник согласовали дополнительное санкционное давление в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального*. Соответствующее заявление по результатам заседания в Брюсселе сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности в ЕС Жозеп Боррель. Иностранный чиновник выступил перед СМИ на пресс-конференции.

Министры согласовали санкции в связи со смертью Алексея Навального. Министры приняли политическое решение о санкциях, предстоит еще техническая работа. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Ранее западные журналисты отмечали, что в санкционный список могут войти исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, а также 35 физических лиц, включая судей и руководителей тюремной инфраструктуры. Ограничения технически будут оформлены в среду, 20 марта, на заседании постоянных представителей стран Евросоюза. После этого документы опубликуют в официальном журнале, пункты вступят в законную силу. Дополнительно главы МИД ЕС впервые поддержали санкции, вводимые против израильских поселенцев.

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Фото и видео: YouTube / EL PAÍS