Главы МИД ЕС не предлагали антироссийских санкций из-за Навального

Жозеп Боррель отметил, что вопрос о возможных мерах Евросоюза в адрес России еще не закрыт.

Главы МИД стран Евросоюза не стали предлагать конкретных вариантов новых антироссийских санкций из-за дела Алексея Навального. Об этом на пресс-конференции рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель рассказал, что некоторые участники задавались вопросом, как странам ЕС стоит реагировать на российские события. Конкретные предложения при этом не выдвигались. При этом Совет глав МИД ЕС "готов принять меры в случае необходимости".

Жозеп Боррель отметил, что вопрос о возможных мерах Евросоюза в адрес России еще не закрыт.

Глава дипломатии ЕС Боррель совершит визит в Россию в первую неделю февраля.