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Глава дипломатии ЕС Боррель совершит визит в Россию в первую неделю февраля

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Боррель отметил, что речь будет идти о "стратегическом обсуждении наших отношений с Россией".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в первую неделю февраля прибудет в Россию для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Я проинформировал Совет Европейского союза о моем намерении совершить визит в Москву по давнему приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по иностранным делам

Боррель отметил, что речь будет идти о "стратегическом обсуждении наших отношений с Россией". В марте Европейский совет будет обсуждать отношения с РФ, поэтому перед этим было решено провести дискуссии.

Боррель будет находиться в Москве с рабочим визитом 4-6 февраля.

Лавров: "Спутник V" хорошо себя зарекомендовал в Венгрии. 

Видео: European Commission

Теги: евросоюз, жозеп боррель, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

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