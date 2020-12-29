Глава дипломатии ЕС Боррель совершит визит в Россию в первую неделю февраля

Боррель отметил, что речь будет идти о "стратегическом обсуждении наших отношений с Россией".

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в первую неделю февраля прибудет в Россию для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Я проинформировал Совет Европейского союза о моем намерении совершить визит в Москву по давнему приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова. Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по иностранным делам

Боррель отметил, что речь будет идти о "стратегическом обсуждении наших отношений с Россией". В марте Европейский совет будет обсуждать отношения с РФ, поэтому перед этим было решено провести дискуссии.

Боррель будет находиться в Москве с рабочим визитом 4-6 февраля.

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Видео: European Commission