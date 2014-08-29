Глава регулятора ФРГ призвал ЕС экономить газ для стабилизации цены

Клаус Мюллер рассказал, как регион сможет пережить осень и зиму в плане энергетики.

Глава Федерального сетевого агентства (энергетического регулятора Германии) призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены на энергоресурсы. Соответствующее заявление Клаус Мюллер сделал в эфире местного телеканала. Немецкий чиновник поприветствовал вступившее в законную силу добровольное условие Евросоюза по сокращению уровня потребления природного газа на 15% по сравнению со средними показателями, которые фиксировались в регионе за последние пять лет. Известно, что данная мера затронет период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. В Берлине полагают, что если все страны будут экономить, то цена на газ в мире может стабилизироваться.

Это значит, что Германия не одинока, что ни одна европейская страна не должна в одиночку переживать этот газовый кризис. Клаус Мюллер, глава ФСА ФРГ

Немецкий эксперт заметил, что решение Брюсселя имеет важное значение не только для Германии, но и для соседних государств. Снижение стоимости энергоресурсов позволит странам регионального содружества позволит обеспечить потребителей газом для того, чтобы население смогло пережить осень и зиму. Карл Мюллер добавил, что ключевым приоритетом для Берлина является предотвращение дефицита газа, поэтому он призывает экономить имеющиеся запасы. Для того, чтобы "хорошо пережить" новый отопительный сезон, стране требуется сократить потребление примерно на 20%.

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Фото и видео: www.zdf.de