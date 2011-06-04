Томас Нильссон видит угрозу для безопасности своей страны, исходящую от Москвы.

Столкгольм должен быть готова к возможному прямому противостоянию с Москвой. Соответствующее заявление сделал глава военной разведкиШвеции Томас Нильссон в комментарии для иностранного издания ThePolitico. Европейский эксперт сказал журналистам, что, несмотря на временное снижение активности со стороны российских военнослужащих на территории Прибалтике, обстановка все еще может измениться после равершения регионального конфликта на Украине.

Как только военные действия на Украине прекратятся или уменьшатся, мы уверены, что русские вернутся в наш район. Томас Нильссон, глава разведки Швеции

Вместе с тем, глава разведки Швеции не упомянул о том, что противостояния с Россией будет неизбежным. Тем не менее, он назвал страну военной угрозой. Москва не раз подчеркивала, что не представляет никакой опасности для стран-членов Североатлантического альянса, однако не может оставить без внимания действия, потенциально опасные для ее национальных интересов. При этом Россия остается открытой к диалогу с коллективным Западом и НАТО, но на равноправной основе. Для этого коллективный Брюссель и Вашингтон должны отказаться от курса на милитаризацию европейского региона.

В Швеции расследуют возможное новое повреждение подводного кабеля.

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