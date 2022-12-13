Глава минюста Польши Зебро сравнил канцлера ФРГ Шольца с Геббельсом

Збигнев Зебро обвинил немецкого политика в попытке переписать историю Второй мировой войны.

Польский министр юстиции Польши Збигнев Зебро в обращении раскритиковал немецкого Олафа Шольца за его высказывания о Второй мировой войне, сравнив политика с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом. Иностранного чиновника возмути пост главы кабмина Германии в социальных сетях о том, что 78 лет назад Берлин и весь мир освободились от тирании национал-социализма, но при этом до сих пор общество требуется защищать, как и его демократические ценности. По мнению представителя Варшавы, сейчас канцлер ФРГ хочет переписать историю, пытаясь снять ответственность за нацистские преступления со своей страны.

Шольц, выступая в Европарламенте, сказал, что Германия была освобождена от нацистов, так как Германия была оккупирована ими во время войны. Можно сказать, что таким образом канцлер Шольц отсылал к традиции своего известного соотечественника, некоего Геббельса.... Збигнев Зебро, глава Минюста Польши

Збигнев Зебро уверен в том, что существует предел "абсурда, лжи и заодно оскорбления реальных жертв Второй мировой войны", который, по его словам, и нашел Олаф Шольц. По мнению польского эксперта, немецкий канцлер перешел этот барьер. В Польше задались вопросом о том, кем именно можно считать канцлера - идиотом или мошенником, который занимается фальсификацией фактов.

Канцлер ФРГ Шольц пообещал следить за использованием поставляемого Киеву оружия.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье