Владислав Косиняк-Камыш оценил поддержку ВСУ со стороны Варшавы.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил в эфире местного "Польского радио" информацию о том, что республика не будет направлять собственные войска на территорию Украины. Иностранный чиновник объяснил слушателям шоу, что в рамках поддержки армии киевского режима власти в Варшаве готовы продолжать осуществлять совместные закупки артиллерийских снарядов, оказывать помощь в получении боевой техники.

Нет таких планов. Польша не пошлет свои войска на Украину. Мы об этом говорили ясно и выразительно – и я, и господин президент и премьер. Здесь нет никаких недомолвок. Нет таких планов. Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

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Фото и видео: YouTube / PolskieRadio24_pl