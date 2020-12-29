Глава комитета ГД по финрынку выступил за продление льготной ипотеки в нескольких регионах

Анатолий Аксаков выступил на форуме Ассоциации банков России.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку выступил за продление государственной программы льготной ипотеки в нескольких регионах. Об этом Анатолий Аксаков рассказал в рамках онлайн-конференции Ассоциации банков России. По словам парламентария, в первую очередь речь идет о субъектах РФ с меньшей бюджетной обеспеченностью.

Сейчас идут дискуссии по поводу - продлевать льготную ипотеку или нет. Я являюсь сторонником продления, но не для всех регионов. Считаю, что льготная ипотека должна продолжить свое действие в тех регионах, где мы бы хотели, чтобы активно развивалось строительное производство Анатолий Аксаков, российский депутат

Напомним, что правильным решением сохранить льготную ипотеку назвал глава Минстроя и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он добавил, что возможно, данный механизм будет скорректирован. Также способы поддержания потребительского спроса на строящееся жилье будет обсуждаться вместе с Банком России и представителями экономического блока кабинета министров.

Аксаков заявил, что спрос на цифровой рубль будет высоким.

Фото: Piter.tv