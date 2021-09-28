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Глава фракции Зеленского станет ди-джеем и раздаст "партийные Оскары"

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Давид Арахамия анонсировал в Трускавце сбор партии "Слуга народа".

Глава фракции Владимира Зеленского станет ди-джеем и раздаст "партийные Оскары". Об этом Давид Арахамия написал в собственном аккаунте на Facebook. Известно, что представители правящей на Украине партии "Слуга народа" соберутся на неофициальный съезд, который пройдет в городе Трускавец. В рамках мероприятия политикам будут вручены награды.

Условно "партийный Оскар" — за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет. В том числе с юмором, иронией.

Давид Арахамия, украинский депутат

Также на встрече коллеги обсудят рабочие вопросы, касающиеся выполнения предвыборных обещаний и реализацию законопроектов. неформальная часть продолжится "гала-ужином". На торжественной церемонии ожидается президент. Арахамия заметил, что во время праздника станет ди-джеем. Он уже выбрал себе новый псевдоним - David Braun. 

Телеканал Порошенко поздравил экс-президента роликом с "возвращением" Крыма.

Фото и видео: Facebook / Ukraine 24

Теги: владимир зеленский, давид арахамия, слуга народа, трускавец
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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