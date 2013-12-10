Глава британского МО посоветовал импортерам российского оружия "вернуть его продавцу"

Бен Уоллес считает, что оружие НАТО является лучшим в мире.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с утверждением о том, что произведенное на территории России оружие не отвечает стандартам качества для стран коллективного Запада, поэтому он рекомендовал импортерам "вернуть его обратно продавцу". Такое мнение британский эксперт сделал в рамках своего выступления на региональном форуме по безопасности "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре.

Если среди присутствующих есть те, кто потратил много средств на российское вооружение, то я на вашем месте вернул бы его обратно продавцу. Принимая во внимание то, что я видел на Украине, я бы призвал вас не тратить свои деньги на российское вооружение. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Иностранный эксперт аргументировал свою позицию тем, что российское вооружение якобы "не очень хорошо работает". Бен Уоллес полагает, что оружие НАТО является "одним из лучших в мире".

Глава британского Минобороны считает, что к расширению НАТО привели действия РФ на Украине.

Фото и видео: YouTube / The International Institute for Strategic Studies