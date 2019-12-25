Глава британского МИД призвала снизить зависимость Европы от российских энергоносителей

Элизабет Трасс назвала приоритет с партнерами из ЕС по энергетической сфере.

Глава британского МИД призвала снизить зависимость Европы от российских энергетических носителей. Речь идет о снижении использования газа и энергии. С соответствующим заявлением Элизабет Трасс выступила в эфире местной телерадиовещательной корпорации BBC.

Это должно быть частью общей стратегии по сокращению зависимости от стран с нерыночными экономиками, сокращению зависимости от враждебных акторов. Мир в состоянии обладать стратегической независимостью, в которой он нуждается для того, чтобы выжить и процветать. Элизабет Трасс, глава МИД Великобритании

Чиновница объяснила общественности, что надеется поработать по данному направлению с коллегами из Франции, Германии, Италии. а также всем Евросоюзом. Она рассчитывает получить гарантию того, что свободные демократические государства будут иметь возможность альтернативы перед поставками российского газа. Трасс добавила, что негативное развитие ситуации на Украине усложнит запуск проекта "Северный поток-2". В случае агрессии со стороны Москвы трубопровод не сможет функционировать.

Глава МИД Британии: лидеры G7 выступят единым фронтом против стран-агрессоров.

Фото: BBC