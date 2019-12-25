Глава администрации Светогорского поселения ушел в отставку

Исполняющим обязанности назначен заместитель главы администрации.

Сегодня, 26 октября, в совет депутатов МО "Светогорское городское поселение" поступило заявление от Сергея Давыдова об увольнении по собственному желанию с должности главы администрации Светогорского поселения.

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, глава Светогорского поселения Ирина Иванова удовлетворила заявление и подписала распоряжение о досрочном сложении полномочий главы администрации.

Обязанности главы администрации будет исполнять заместитель главы администрации Андрей Ренжин. В соответствии с действующим законодательством на замещение должности главы администрации будет организован конкурс.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге прошло заседание совета по межнациональным отношениям.

Фото: currenttime.tv