Глава Забайкалья не смог дождаться маршрутки в ходе проверки транспорта

На долгое ожидание автобусов обратила внимание школьница из Читы.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после жалобы читинской школьницы о долгом ожидании общественного транспорта сам столкнулся с данной проблемой в ходе проверки. Об этом глава региона сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Осипова, он выехал на конечную остановку маршрута №35 города Читы и не смог дождаться общественного транспорта. Ранее в ходе "Прямого разговора" с губернатором одна из школьниц пожаловалась, что зачастую ей приходится мерзнуть в ожидании автобуса на протяжении получаса, когда нужно ехать в школу.

Друзья, поехал сразу после эфира на конечную остановку 35 маршрута. Прождал до 22.00 и ни одной маршрутки. Я, конечно, понимаю, что вечер воскресенья, но график есть график, друзья, надо работать. Жители жалуются, что и в будние дни ситуация такая же. Александр Осипов, глава Забайкальского края

Он обратился с призывом к руководителю администрации Читы разобраться в ситуации и наказать "бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают, чтобы обслуживать нормальным образом горожан".

В комментариях под записью жители Читы отметили, что подобные ситуации с расписанием движения не соблюдается и на многих других городских маршрутах.

Ранее в Хабаровске водители автобусов высадили пассажиров ради намаза.

Видео: Instagram/osipov_officially