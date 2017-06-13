Глава Всемирного банка заявил о большом влиянии санкций против РФ на мировую экономику

Дэвид Мэлпас дал прогнозы для россиян.

Глава Всемирного банка заявил о большом влиянии антироссийских санкций на мировую экономику. Соответствующее заявление эксперт сделал во время онлайн-конференции, организованной американским изданием The Washington Post. Дэвид Мэлпас считает, что эти ограничения сильнее скажутся на глобальном ВВП, чем сама ситуация на Украине, так как в последнем случае речь идет только о немедленном краткосрочном воздействии.

Думаю, что еще большее воздействие на мировой ВВП оказывают сами санкции против РФ. Дэвид Мэлпас, президент Всемирного банка

Аналитик заверил общественность в том, что западные санкции при этом будут иметь серьезные последствия для населения РФ. Они могут вылиться в девальвацию рубля. На данный момент "преждевременно" говорить о помощи России со стороны ВБ до тех пор, пока российские военные находятся на территории Украины.

Устенко: Замороженные на Западе средства ЦБ зарезервированы для Украины.

Фото и видео: YouTube / Washington Post Live