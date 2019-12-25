Глава Выборгского района поздравил школьников с Днем знаний

Дмитрий Никулин побывал на торжественной линейке калининской школы.

Сегодня, 1 сентября, во всех образовательных учреждениях нашего города и района состоялись торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года.

Школьников, учителей и родителей поздравили с праздником представители правительства Ленинградской области, администрации МО "Выборгский район", депутаты, руководители учебных заведений и другие. Так, учащихся школы № 6 Калининского микрорайона поздравил глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

"Безусловно, для первоклассников этот день является особенным, важным и волнительным событием. Переступая порог школы, детишки входят в новый мир, полный знаний, открытий, новых знакомств и ответственности. Старшеклассники также на рубеже ответственного этапа – в конце года им предстоит определиться с дальнейшими планами. Нельзя забывать и про тех, кто постоянно заботится и переживает за своих детей. Желаю родителям школьников терпения, а учителям – благодарных и ответственных воспитанников".

Дмитрий Никулин отметил, что условия в учебных заведениях Выборгского района постоянно улучшаются, школы соответствуют современным стандартам.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге благоустраивают новые места для отдыха.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО