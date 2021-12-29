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Глава ВМС Германии заявил о риске континентальной войны
Сегодня, 10:35
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Глава ВМС Германии заявил о риске континентальной войны

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Кай-Ахим Шёнбах рассказал о будущем двусторонних военных партнерств.

Глава Военно-морских сил Германии заявил о риске континентальной войны, которая может произойти в течение следующих 10-20 лет. Такое мнение на индийской конференции по оборонным исследованиям Манохара Паррикара высказал немецкий вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах. 

Я считаю, что война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трех лет, но в следующие 10-20 лет.

Кай-Ахим Шёнбах, вице-адмирал ФРГ

Военный эксперт объяснил участникам мероприятия, что, по его личному мнению, двусторонние оборонные партнерства "ничего не значат." Он призвал страны сформировать более тесные союзы.

Глава ВМС Германии заявил о невозможности возвращения Крыма Украиной.

Фото и видео:
 

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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