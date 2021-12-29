Глава ВМС Германии заявил о риске континентальной войны

Глава Военно-морских сил Германии заявил о риске континентальной войны, которая может произойти в течение следующих 10-20 лет. Такое мнение на индийской конференции по оборонным исследованиям Манохара Паррикара высказал немецкий вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах.
Я считаю, что война будет, возможно, не в течение ближайших двух-трех лет, но в следующие 10-20 лет.
Кай-Ахим Шёнбах, вице-адмирал ФРГ
Военный эксперт объяснил участникам мероприятия, что, по его личному мнению, двусторонние оборонные партнерства "ничего не значат." Он призвал страны сформировать более тесные союзы.
Глава ВМС Германии заявил о невозможности возвращения Крыма Украиной.
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