Глава Следкома поручил проверить фирму "Меандр"

Компания выигрывает тендеры, но сдает некачественные проекты.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил проверить фирму "Меандр", которая занимается реставрацией исторических домов в Петербурге и выигрывает многомиллионные тендеры. Однако возникают вопросы о качестве выполняемых работ. Об этом сообщается на сайте комитета.

Глава ГСУ СК РФ по Петербургу Александр Клаус проведет тщательную проверку и доложит о принятых мерах.

Так, мы сообщали, что Эрмитаж и Консерватория имени Римского-Корсакова расторгнули контракт с компанией.

Ранее мы писали, что в поддержку студентов на карантине к общежитию приехали IOWA и байкеры.

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