Глава СК взял на контроль проверку по факту нападения на врача в Сибири

Надзорное ведомство проверит избиение реаниматолога, прибывшего на вызов к ребенку.

Глава Следственного комитета взял на контроль проверку по факту нападения на врача в Сибири. Александр Бастрыкин поручил надзорному ведомству по Новосибирской области рассказать о результатах проверки по факту нападения на медика "скорой помощи" Семени Кудина. Ранее пострадавший говорил о том, что уже два месяца не может добиться возбуждения уголовного дела.

Бастрыкин призвал следователей внимательнее изучить все доводы, включая данные, опубликованные в СМИ. Журналисты узнали, что 13 декабря реаниматолог Кудин прибыли на вызов к девятилетнему ребенку, у которого были зафиксированы судороги и потеря сознания. Отец пациента отказался пропускать бригаду без бахил. Кудин объяснил мужчине, что медики не обязаны надевать бахилы. На лестничной клетке на "умного" набросился отец мальчика. Он несколько раз ударил пострадавшего по голове, а после начал душить.

В результате Семен Кудин получил сотрясение мозга. Он был на больничном три недели. Адвокат медика Павел Яровой рассказал, что идет проверка по статье о побоях. Сам Семен уверен, что его пытались убить.

Бастрыкин поручил оперативно завершить расследование дела о серии квартирных мошенничеств.

Фото: Следственный комитет России