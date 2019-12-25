Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на "негативную" статистику

Если требует ситуация, Росстат даёт к статистике дополнительные пояснения.

Глава Росстата Павел Малков рассказал о реакции Кремля на "негативную" статистику. Он сделал это в интервью РБК.

По его словам, администрация президента и правительство РФ конструктивно реагируют на "негативные" цифры в статистике и опросах.

Это данные, которые применяются при принятии решений. Павел Малков, глава Росстата

Он отметил, что если требует ситуация, Росстат даёт к статистике дополнительные пояснения. Также он рассказал, что ведомство работает по международным стандартам и пытается обеспечить всем равный доступ к информации.

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