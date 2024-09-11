Глава Мурманской области сообщил о налетах беспилотников на регион

Андрей Чибис раскрыл подробности о ситуации в регионе.

Налеты беспилотников армии киевского режима совершаются на Мурманскую область, работу по их уничтожению ведет система противовоздушной обороны в регионе. Местными властями приняты необходимые меры по повышению безопасности. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал губернатор российский губернатор Андрей Чибис.

Прошу с понимаем относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются, а ПВО работает на уничтожение вражеских беспилотников. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

Напомним, что представители Росавиации в социальных сетях сообщили о том, что аэропорты городов Мурманск и Апатиты временно не принимают и не отправляют воздушные рейсы. Это решение принято в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Губернатор Мурманской области рассказал, что начал вставать на ноги после ножевого ранения.

Фото и видео: официальный Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса