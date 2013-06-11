  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:38
121
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Глава Минздрава Германии допустил введение общенационального локдауна

0 0

Йенс Шпан рассказал о сложной эпидемиологической ситуации в ФРГ.

Исполняющий обязанности Минздрава Германии допустил введение общенационального локдауна. На пресс-конференции Йенс Шпан рассказал журналистам о том, что  нельзя исключать введения в стране более жестких ограничений. За последние недели в ФРГ растет число новых пациентов с ковидом. Показатель находится на самом высоком уровне за все время пандемии. За последние сутки медики зарегистрировали еще 50 тысяч инфицированных граждан.

Мы находимся в ситуации, в которой нельзя ничего исключать.

Йенс Шпан, глава Минздрава Германии

Напомним, что немецкий бундестаг накануне принял закон, который значительно осложняет возможность введения локдауна.

Власти Австрии объявили общенациональный локдаун с 22 ноября.

Фото и видео: YouTube / AFP Deutschland


 

Теги: германия, йенс шпан, локдаун
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии