Глава Минздрава Германии допустил введение общенационального локдауна

Исполняющий обязанности Минздрава Германии допустил введение общенационального локдауна. На пресс-конференции Йенс Шпан рассказал журналистам о том, что нельзя исключать введения в стране более жестких ограничений. За последние недели в ФРГ растет число новых пациентов с ковидом. Показатель находится на самом высоком уровне за все время пандемии. За последние сутки медики зарегистрировали еще 50 тысяч инфицированных граждан.
Мы находимся в ситуации, в которой нельзя ничего исключать.
Йенс Шпан, глава Минздрава Германии
Напомним, что немецкий бундестаг накануне принял закон, который значительно осложняет возможность введения локдауна.
Власти Австрии объявили общенациональный локдаун с 22 ноября.
Фото и видео: YouTube / AFP Deutschland
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