Глава Минобороны Великобритании допустил возможность встречи Джонсона с Путиным

Бен Уоллес прокомментировал возможность проведения британско-российского саммита по примеру встречи Путина и Байдена в Женеве.

Глава Минобороны Великобритании допустил возможность встречи премьер-министра Бориса Джонсона с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом Бен Уоллес рассказал журналистам местного телеканала Sky News. В интервью спикер отметил, что глава британского правительства готов обсуждать с РФ нормализацию отношений в том случае, если Москва изменит свое поведение.

Борис Джонсон, безусловно, открыт к проведению любых встреч, если они позволят сделать важный шаг. Время для того, чтобы сделать шаг к нормализации отношений с Россией, бесспорно, настанет, мы на это надеемся. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Эксперт уточнил, что в настоящее время существует много вопросом, требующих решения во взаимодействии с Россией. Уоллес рассказал прессе, что не хочет того, чтобы в отношениях Запада с Москвой сохранялись постоянные трения, так как они не преследуют ничьи интересы. В Минобороны призвали предлагать путь выхода из тяжелой ситуации. Одним из таких способов может стать британско-российский саммит.

Глава Минобороны Великобритании назвал РФ "угрозой номер один".

Видео: Sky News Australia