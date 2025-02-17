Глава Минобороны Нидерландов сравнил военное положение России и Украины

Рубен Брекелманс прокомментировал позицию Белого дома по членству Украины в НАТО.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в телевизионной программе Buitenhof на местном телеканале NPO 1 признал факт того, что сейчас Москва находится в гораздо лучшем военном положении, чем киевский режим, поэтому Украине нужны первые предложения по переговорам. Европейский эксперт прокомментировал слова лидера Белого дома Дональда Трампа о маловероятности членства Украины в НАТО. Администрация США указала, что бывший президент Джо Байден совершил ошибку в тот момент, когда заявил, что Украина может присоединиться к составу Североатлантического альянса. По мнению Рубена Брекелманса, то, что американские политики "пошли на уступки" России еще до начала переговоров, связано с отражением того факта, что у Владимира Путина более сильная позиция, чем у Владимира Зеленского.

Россия находится в гораздо лучшем военном положении. Поэтому необходимы первые открытые предложения. Рубен Брекелманс, глава Минобороны Нидерландов

Министр обороны Нидерландов также заявил, что поддерживает призыв генерального секретаря НАТО Марка Рютте к европейским странам "бороться" за свое место за столом переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса.

Во Франции призвали Европу занять наступательную позицию.

Фото и видео: YouTube / Buitenhof