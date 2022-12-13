Глава Минфина Германии получил удар в пах от коллеги по партии

Конфуз произошел на мероприятии Свободно-демократической партии.

Глава немецкого министерства по финансам Кристиан Линднер получил удар в пах от своей коллеги по политической партии и вице-председателя Европейского парламента Николы Бир. Известно, что несчастный случай произошел во время торжественного съезда местной Свободно-демократической партии (СвДП). Прямая трансляция мероприятия велась телеканалами в ФРГ. Пользователи в социальных сетях опубликовали небольшой отрывок, на котором Линдер вместе с Бир стоят на сцене. Пока министр аплодировал, стоящая около него женщина сделала взмах рукой, а ее кулак пришелся между ног председателя СвДП. В результате министру пришлось согнуться на небольшое время, после чего Никола Бир принесла ему свои извинения. В ответ на этот инцидент Линдер улыбнулся и положил ей на плечо руку, демонстрируя этим действием, что с ним все в порядке.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье