Глава Минфина ФРГ: страна находится "в состоянии энергетической войны"

Кристиан Линднер

Глава Минфина ФРГ заявил, что страна находится "в состоянии энергетической войны". Соответствующее заявление немецкий чиновник сделал в ходе выступления на брифинге с журналистами в Берлине. Кристиан Линднер пояснил, что европейские партнеры дали российской стороне четкий сигнал, связанный с решением о внедрении потолка цен на энергоносители, поступающие из РФ в ЕС.

Мы находимся в состоянии энергетической войны за процветание и свободу. Цель этой войны - разрушить то, что люди строили десятилетиями. Мы не можем с этим смириться и будем сопротивляться. Кристиан Линднер, министр по финансам ФРГ

Министр по финансам Германии полагает, что защитный зонтик также является сигналом для жителей страны. По мнению Кристиана Линднер, ФРГ является экономически сильной страной, способной эффективно реагировать на подобные кризисы.

Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина.

Фото и видео: YouTube / phoenix