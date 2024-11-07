Кристиан Линднер рассказал о том, что экономический план Олафа Шольца не выдерживает критику.

Отправленный в отставку правительством Германии министр по финансам Кристиан Линднер (СвДП) обвинил канцлера Олафа Шольца (СДПГ) в умышленном расколе правящей коалиции "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП). В рамках пресс-конференции с журналистами в Берлине иностранный чиновник заметил, что теперь глава кабинета министров вводит страну в фазу неопределенности. Он обвинил социал-демокритов и "Зеленых" в том, что они отказались принимать его инициативы по улучшению экономического положения. Линдер указал СМИ на то, что в течение долгого времени Шольц не понимал и не осознавал, что ФРГ требуется свежее экономическое пробуждение.

Он долгое время упрощал экономические проблемы граждан. Его контрпредложения слабы, неамбициозны и не способствуют преодолению фундаментальной слабости нашей страны. Кристиан Линднер, экс-глава Минфина ФРГ

Кристиан Линднер добавил, что в конечном счете Олаф Шольц потребовал от Берлина приостановить действие правила так называемого долгового тормоза. Речь идет о механизме, который запрещает тратить из бюджета страны больше денежных средств, чем в него поступает. На такое постановление глава Минфина не мог согласиться, так как это нарушило бы присягу.

Глава Минфина Германии получил удар в пах от коллеги по партии.

Фото и видео: YouTube / phoenix