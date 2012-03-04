Глава Минэкономики ФРГ: страну ждут сложные осень и зима

Роберт Хабек объявил о новых энергетических пакетах документов в Германии.

Глава министерства по экономики Германии заявил, что страну ждут сложные осень и зима с точки зрения энергетической обеспеченности ресурсами. Такое мнение глава профильного ведомства Роберт Хабек высказал перед общественностью, выступая с презентацией новой инициативы Берлина.

Что касается поддержки людей, которые нуждаются в ней, то я ясно указал, что нам предстоит и что уже сейчас частично является реальностью, но еще не окончательно пришло. Роберт Хабек, глава Минэкономики ФРГ

Эксперт заметил, что немецкое правительство сформировало два компенсационных пакета законов, которые содержат в себе ответы на имеющиеся проблемы.

Хабек: ограничения на нефть из России не дали ожидаемого эффекта.

Фото и видео: YouTube / phoenix