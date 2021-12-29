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Глава МИД Венгрии: страна не нуждается в допвойсках НАТО
Сегодня, 10:56
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Глава МИД Венгрии: страна не нуждается в допвойсках НАТО

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Петер Сийярто считает, что стране хватает собственных вооруженных сил.

В Венгрии заявили, что страна не нуждается в дополнительных войсках Североатлантического альянса на своей территории. Такое мнение в эфире телеканала Euronews высказал глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Чиновник добавил, что не видит необходимости в боевом усилении. Национальная безопасность и защита государства поддерживаются Вооруженными силами и армией Венгрии.

Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны - это армия и ВС, которые находятся в надлежащей форме.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что Пентагон объявил о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Официальный представитель американского оборонного ведомства пояснил прессе, что еще около 2 тысяч военнослужащих будут передислоцированы Европу из США. Силы альянса не будут принимать участия в потенциально возможных боевых сражениях на Украине.

В МИД Венгрии призвали любыми способами избежать конфликта России и Запада.

Фото: Euronews 
 

Теги: венгрия, мид, нато, петер сийярто
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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