Глава МИД Венгрии: страна не нуждается в допвойсках НАТО

В Венгрии заявили, что страна не нуждается в дополнительных войсках Североатлантического альянса на своей территории. Такое мнение в эфире телеканала Euronews высказал глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. Чиновник добавил, что не видит необходимости в боевом усилении. Национальная безопасность и защита государства поддерживаются Вооруженными силами и армией Венгрии.
Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны - это армия и ВС, которые находятся в надлежащей форме.
Петер Сийярто, глава МИД Венгрии
Напомним, что Пентагон объявил о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Официальный представитель американского оборонного ведомства пояснил прессе, что еще около 2 тысяч военнослужащих будут передислоцированы Европу из США. Силы альянса не будут принимать участия в потенциально возможных боевых сражениях на Украине.
В МИД Венгрии призвали любыми способами избежать конфликта России и Запада.
Фото: Euronews
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