Глава МИД Венгрии: санкции против РФ стали провалом

Петер Сийярто уверен в том, что ограничения против Москвы не работают.

Венгрия не блокировала принятие Евросоюзом санкций против России и не отказалась от них, так как не хотела нарушать единство внутри ЕС. Такое заявление в эфире телеканала Euronews сделал глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто. При этом Будапешт не видит реального воздействия ограничений на Москву.

Но посмотрите на сами эти санкции, это же провал. Они не работают. Они неудачны. Вы увидите, насколько объем торговли между Францией и Россией, между Германией и Россией увеличился после введения санкций.. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Касаясь ситуации с введением против РФ новых экономических ограничений, Сийярто уточнил, что в Будапеште критически относится к аналогичным инициативам. Дипломаты призывают мировое сообщество просчитывать риски и провести честный анализ такого шага.

Глава МИД Венгрии: страна не нуждается в допвойсках НАТО.

Фото: Euronews

