Петер Сийярто оценил контракт с "Газпромом" по отставкам газа через Австрию и Сербию.

Глава МИД Венгрии объяснил отказ от поставок газа через Украину. Петер Сийярто выступил на форуме "Российская энергетическая неделя". По словам спикера, никто не обладает правом вмешательства в ситуацию, так как Будапешт принял решение, основываясь на национальных интересах в сфере энергетики.

Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны. Это решение нашей страны - какие мы принимаем решения и с какими аспектами мы соглашаемся. Никто не имеет право вмешиваться в суверенитет нашей страны. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что российский оператор "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток". Голубое топливо пройдет через Сербию и Австрию. Оба маршрута идут в обход Украины. Киев заявил о том, что разочарован этим соглашением, так как оно негативно сказывается на украинско-венгерском сотрудничестве.

Шмыгаль признал право Венгрии на газовый контракт с Россией.

Фото и видео: форум "Российская энергетическая неделя 2021"