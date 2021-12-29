Глава МИД Великобритании посетила МГУ

Элизабет Трасс находится в Москве с рабочим визитом.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс посетила Московский государственный университет в российской столице. Глава Форин оффиса провел встречу с ректором университета Виктором Садовничим. Стороны должны обменяться оценками по развитию российско-британского научно-образовательного сотрудничества, а также математического образования.

На 10 февраля запланирована свободная дискуссия в формате вопросов и ответов. В ней примут участие директора и педагоги Специального учебно-научного центра МГУ имени Колмогорова; Университетской гимназии МГУ, а также студентов и выпускников СУНЦ. Основными вопросами для обсуждения станут подходы к образовательному процессу в средних школах, взаимный обмен опытом по подготовке будущих специалистов в РФ и на Западе,

В настоящее время Элизабет Трасс находится в Москве с двухдневным рабочим визитом. Сегодня с иностранкой встретится министр внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Захарова пригрозила ответными мерами, если Британия введет санкции.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

