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Глава МИД Украины упрекнул НАТО из-за России
Сегодня, 9:28
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Глава МИД Украины упрекнул НАТО из-за России

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Дмитрий Кулеба хочет добиться от НАТО четкого ответа, когда Киев примут в военный альянс.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в том, что Североатлантический альянс прислушивается к России в вопросе членства Киева в организации. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции в Литве. Трансляция мероприятие доступна на официальной странице внешнеолитического ведомства Вильнюса на  Facebook.

Мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса во взаимоотношениях Украины и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и выключенными микрофонами, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба заметил, что Киев осознает, что так "функционирует политика". Он призвал не упрекать Украину в недостатке проводимых реформ, так как страна достаточно провела преобразований, которые касаются оборонной сферы, чтобы соответствовать требованиям и стандартам НАТО. Киев готов продолжать реформирование не только ради вступления в военный альянс, но и из-за национальных интересов по безопасности.

Но взамен нам нужен честный ответ на вопрос "когда?". Мы понимаем, что членство в НАТО – это не дата в календаре, которую можно выделить красным.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Украина предложила Белоруссии альтернативу "русскому миру".

Фото: Facebook / Dmytro Kuleba

Теги: дмитрий кулеба, мид, нато
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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