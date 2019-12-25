Глава МИД Украины упрекнул НАТО из-за России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в том, что Североатлантический альянс прислушивается к России в вопросе членства Киева в организации. Такое заявление чиновник сделал на пресс-конференции в Литве. Трансляция мероприятие доступна на официальной странице внешнеолитического ведомства Вильнюса на Facebook.
Мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса во взаимоотношениях Украины и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и выключенными микрофонами, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Кулеба заметил, что Киев осознает, что так "функционирует политика". Он призвал не упрекать Украину в недостатке проводимых реформ, так как страна достаточно провела преобразований, которые касаются оборонной сферы, чтобы соответствовать требованиям и стандартам НАТО. Киев готов продолжать реформирование не только ради вступления в военный альянс, но и из-за национальных интересов по безопасности.
Но взамен нам нужен честный ответ на вопрос "когда?". Мы понимаем, что членство в НАТО – это не дата в календаре, которую можно выделить красным.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
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Фото: Facebook / Dmytro Kuleba
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