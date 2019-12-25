Глава МИД Украины потребовал от стран - членов НАТО предоставить Киеву оружие

Глава внешнеполитического ведомства Украины потребовал от стран - членов НАТО предоставить Киеву необходимое вооружение. Соответствующее заявление министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба сделал в рамках выступления в Брюсселе, где проводится встреча лидеров профильных дипломатических министерств Североатлантического альянса. Чиновник заметил, что прибыл на мероприятия ради того, чтобы передать международным партнерам очень простое сообщение.
Моя повестка очень простая, в ней только три пункта - это оружие, оружие и оружие. Мы уверены, что лучший способ помочь Украине сейчас - это обеспечить ее всем необходимым. Я призываю всех союзников отложить их сомнения и нежелание и обеспечить.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Глава МИД Украины напомнил журналистам о том, что когда речь идет об Украине, то не должно быть разницы между оборонительным и наступательным вооружением. По словам Дмитрия Кулебы, сейчас киевскому режиму нужны боевые самолеты, бронированные машины и средства противовоздушной обороны. При этом Украина продолжает настаивать на полном газовом и нефтяном эмбарго российских продуктов, а также внедрения Западом всеобъемлющих санкциях в отношении российских банков.
Зеленский подтвердил встречу предполагаемых стран — гарантов безопасности.
Фото и видео: YouTube / NATO News
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