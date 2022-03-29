Глава МИД Приднестровья: Молдавии не готовы решать приднестровский вопрос

Виталий Игнатьев рассказал о роли ОБСЕ в урегулировании вопроса с Кишиневом.

Глава МИД Приднестровья заявил, что в Молдавии не готовы решать приднестровский вопрос. Такое заявление в эфире местного телеканала "Первый приднестровский" сделал министр по внешней политики непризнанного региона Виталий Игнатьев. Он также оценил недавние переговоры с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау. Чиновник считает, что Кишинев не готов к конструктивному диалогу, поэтому переговоры все еще буксуют.

Молдавская сторона должна переосмыслить...Прекратить блокирующие действия, прекратить наносить ущерб экономическим агентам и гражданам и стать ответственным участником переговоров. Если Кишинев осознает это, то, конечно, ситуация изменится. Виталий Игнатьев, глава Приднестровья

По мнению эксперта, по вине молдавской стороны переговорный процесс уже 32 года " ни на сантиметр не приблизился к результату". Глава МИД Приднестровья призвал Кишинев выработать действия, которые дадут возможность реального решения проблемы. Он считает, что общение с Рау и ОБСЕ показали, что конфликт в Приднестровье является одним из приоритетов польского председательства в ОБСЕ.

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Фото и видео: YouTube / Первый приднестровский

