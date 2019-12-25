Глава МИД Польши назвал Белоруссию турбюро для нелегальных мигрантов и пригрозил санкциями

Збигнев Рау оценил действия Минска в помощи "нелегальным туристам".

Глава МИД Польши назвал Белоруссию туристическим бюро для нелегальных мигрантов. Также Збигнев Рау пригрозил Минску новыми санкциями. Чиновник сделал соответствующее заявление в интервью для местного агентства по печати.

Это чистейший бизнес, организованный белорусским государство, которое организует все - от посадки в самолет в различных местах по всему миру до транспортировки до границы с подсказкой, где и когда эту границу можно успешно пересечь. Это комплексные, циничные действия. Збигнев Рау, глава МИД Польши

Во внешнеполитическом ведомстве Варшавы подчеркнули, что если Белоруссия продолжит этот процесс привлечения "коммерческих путешественников" из разных уголков мира, то все страны ЕС могут убедиться в необходимости новых ограничений в отношении республики. Рау считает, что действия Минска являются организованной атакой на общую территорию Евросоюза.

Поток нелегальных мигрантов в Литву через Белоруссию вырос в 22 раза.

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