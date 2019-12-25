Глава МИД Палестины передал Лаврову письмо Аббаса Путину

Рияд аль-Малики встретил российского коллегу в Палестине.

Глава МИД Палестины передал российскому коллеге Сергею Лаврову письмо Махмуда Аббаса Владимиру Путину. Представители внешнеполитических ведомств провели переговоры о взаимном сотрудничестве. В частности, поднимался вопрос предоставления Москвой вакцин для профилактики коронавируса.

Я сегодня привез письмо от президента Палестины, направленное президенту России. В нем президент выражает свою благодарность за предоставление вакцины, а также затрагивает темы взаимных интересов касательно Ближневосточного региона, в частности ситуацию в Палестине и обстановку в целом. Риад аль-Малики

Дипломат напомнил, что до пандемии между Палестиной и Россией ежегодно проводились встречи президентов. Однако сейчас это невозможно из-за распространения инфекции. Глава МИД аль-Малики призвал сохранить традицию по переговорам с РФ, чтобы страна могла перенять от гостей из Москвы "ее мудрость".

Лавров: У России есть идеи по ближневосточному урегулированию.

Фото: МИД России