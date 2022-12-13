Глава МИД Литвы призвал ЕС говорить с Китаем "на языке силы"

Габриэлюс Ландсбергис считает, что Евросоюзу не следует повторять те ошибки, которые он допустил с Россией.

Литовский глава внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис призвал министров по иностранным делам из стран Евросоюза создать стратегию сопротивления Китаю. Такое заявление чиновник сделал в рамках общения с журналистами на полях неформальной встречи коллег в пятницу 12 мая. Мероприятие организовывалось властями Швеции, которые председательствуют в рамках Совета ЕС. Эксперт обратил внимание на важность снижения зависимости регионального содружества от Пекина как на тактическом, так и стратегическом уровне.

ЕС должен не повторять тех больших ошибок, которые были допущены в сотрудничестве с Россией... Европа не может просто пассивно наблюдать за попытками Китая изменить мировой порядок, основанный на правилах. Европа должна быть творцом геополитики и говорить с Китаем на языке силы. Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы

Напомним, что в Литве открылось официальное представительство Тайваня, а не Тайбэя. Пекин воспринял такой шаг крайне негативно, китайские власти сочли его нарушением принципа "одного Китая". В КНР понизили уровень дипломатических отношений с прибалтийской республикой. После этого решения литовский бизнес стал испытывать трудности при экспорте своей продукции в Китай.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье