Сергей Лавров оценил поведение украинских солдат в боевых действиях против России.

Вооруженные силы Украины действуют сейчас в региональном конфликте более жестоко, чем ранее нацистские преступники времен Второй мировой войны. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая перед журналистами по результатам двусторонних переговоров с сербской делегацией во главе с руководителем внешнеполитического ведомства Белграда Марко Джуричем. Глава МИД РФ указал, что преступления армии киевского режима превосходят по жестокости методы, которые использовали гитлеровские войска.

Украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы. Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Следственный комитет России установил причастность как минимум пяти военнослужащих ВСУ к военным преступлениям в селе Курской области. Одного из подозреваемых удалось задержать. Военнослужащие из киевского режима подозреваются в убийстве 22 мирных жителей, тела которых были обнаружены позже в подвалах гражданских домов. Также фигуранты обвиняются в изнасиловании восьми женщин.

Россия и Сербия договорились о сотрудничестве на фоне санкций против NIS.

Фото и видео: МИД России